В Курской области обнаружили украинские листовки в виде пятитысячных банкнот

В Суджанском районе Курской области появились украинские агитационные листовки, похожие на пятитысячные купюры. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Украинские злоумышленники разместили на «банкнотах» QR-коды, с помощью которых мошенники могут получить доступ к смартфонам.

«Противник рассчитывает, что человека привлечет вид денег», — отметил источник издания в силовых структурах.

Он также посоветовал не переходить по ссылке, зашифрованной в QR-коде.

Ранее старший эксперт «МегаФона» Борис Лопатин призвал россиян не открывать подозрительные ссылки. Он добавил, что аферисты стали чаще использовать QR-коды для мошеннических схем и кражи личных данных.

По его словам, ни в коем случае нельзя сканировать изображения на объявлениях и листовках, которые распространяются незнакомыми людьми. Эксперт также рекомендовал для дополнительной защиты устанавливать антивирус и двухфакторную аутентификацию в приложениях.