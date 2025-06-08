Россиян призвали не переходить по подозрительным QR-кодам

Мошенники стали все чаще использовать QR-коды для кражи личных данных. О рисках использования цифрового инструмента рассказал старший эксперт «МегаФона» Борис Лопатин в беседе с RT .

Аферисты подменяют коды в общественных местах, делают фейковые рассылки и используют фишинговые сайты.

Эксперт призвал не сканировать изображения из листовок и объявлений, которые вручают незнакомцы на улице. Они могут представлять особую опасность.

При каждом сканировании необходимо проверять источник и адрес. Для дополнительной защиты установить в гаджете антивирус, а в приложениях — двухфакторную аутентификацию.

Лопатин напомнил, что персональные QR-коды (билеты, пропуска) нельзя публиковать в открытом доступе, а Wi-Fi в незнакомых местах лучше использовать с осторожностью.

Ранее россиянам рассказали, как отвечать на вопросы мошенников по телефону.