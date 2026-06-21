В Курске зажгли «огненную картину войны» с журавлями в канун Дня памяти и скорби

Ежегодно в России отмечают День памяти и скорби 22 июня. В Курске в эту памятную дату создали масштабное символическое полотно с изображением журавлей и надпись «Курск помнит», сообщило РИА «Новости» .

В рамках всероссийской акции «Огненные картины войны» жители Курска зажгли пять тысяч свечей. В этот день 85 лет назад началась Великая Отечественная война, унесшая миллионы жизни советских граждан. В России ежегодно чтут память павших за Родину.

В этот день по всей России также пройдет Всероссийская акция «Минута молчания». Россияне склонят головы и вспомнят родных и близких, переживших самую страшную войну XX века, и всех, кто не вернулся с полей сражений.

Ранее в Санкт-Петербурге сообщили, что остров Гогланд в Финском заливе преобразуют в мемориальный комплекс. На него доставят и установят православную звонницу.