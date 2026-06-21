Остров Гогланд в Финском заливе преобразуют в мемориальный комплекс

Остров Гогланд в Финском заливе, ставший ареной ожесточенных сражений в годы Великой Отечественной войны, будет преобразован в значимый мемориальный комплекс. Инициатива, реализуемая Кронштадтским отделением Русского географического общества (РГО), призвана отдать дань уважения павшим военным морякам, написал телеканал «Санкт-Петербург» .

В ходе специальной экспедиции на остров будет доставлена и установлена православная звонница. Кроме того, специалисты проведут работы по восстановлению существующего мемориального комплекса. Этот проект направлен на то, чтобы сохранить историческую память о трагических и героических событиях, происходивших на этой земле.

Стратегическое значение Гогланда в военное время было колоссальным. Остров неоднократно переходил из рук в руки — от финских войск к частям Красной Армии и обратно. Контроль над этой территорией позволял доминировать в акватории Финского залива, поэтому каждая из противоборствующих сторон размещала на острове мощную артиллерию.

Церемония памяти начнется 21 июня, в канун Дня памяти и скорби. В рамках акции «Русский эфир памяти» с острова Гогланд будет вестись радиовещание в честь героев Военно-Морского Флота, которые, как отметил Краснобаев, «приближали Победу, погибали, но не сдавались».