В Кургане скончался 101-летний ветеран войны и экс-проректор КГУ Юрий Агафонов

В Кургане ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны и бывший проректор Курганского госуниверситета Юрий Петрович Агафонов. Он скончался на 102-м году жизни, сообщил URA.RU .

О смерти преподавателя сообщила пресс-служба университета. Прощание с Юрием Агафоновым пройдет 8 июля с 12:00 до 13:00 в ритуальном зале «Память» на улице Станционной, 64а.

Юрий Агафонов начал свою работу в Курганском машиностроительном институте (ныне КГУ) в 1960 году. Сначала он был старшим преподавателем кафедры энергетики, а через два года стал доцентом. С 1966 по 1972 год занимал должность проректора по учебной работе. Преподавательскую деятельность Юрий Петрович завершил в 1999 году, проработав в вузе почти 40 лет.

За участие в Великой Отечественной войне Юрий Агафонов был награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». В КГУ отмечают, что Юрий Петрович пользовался уважением среди коллег и студентов. Его вспоминают как увлеченного своим делом профессионала и отзывчивого человека.