В Крыму ввели лимит продажи бензина Аи-95 в одни руки

В Крыму с 30 мая вводят ограничения на продажу бензина марки Аи-95. Теперь на одной заправке в одни руки будут отпускать не более 20 литров топлива в сутки. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в телеграм-канале .

«Принято решение об ограничении с 9:00 30 мая объема продажи бензина марки АИ-95 — не более 20 литров в одни руки один раз в сутки», — написал он.

Аксенов уточнил, что актуальный список АЗС, где бензин есть в наличии, разместили на сайте министерства топлива и энергетики Крыма. Глава региона призвал жителей не создавать ажиотаж и не закупать топливо впрок.

Сегодня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что на городских АЗС временно отсутствует бензин марок Аи-92 и Аи-95. По его словам, новые поставки топлива ожидались в течение дня.

Перебои с поставками топлива в Севастополе начались еще 22 мая. Тогда на ряде заправок возник дефицит бензина разных марок, а часть АЗС начала отпускать топливо по талонам.