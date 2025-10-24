В Крыму снимут ограничения на продажу топлива

С 26 октября крымчане смогут купить бензин без лимитов и ограничений на 270 заправках. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале .

«С 09:00 26 октября на территории Республики Крым будут работать 270 автозаправочных станций, на которых топливо имеется в свободной продаже без ограничений и лимитов», — написал он.

Актуальные адреса АЗС опубликуют на сайте правительства Крыма и Минтопэнерго республики. Аксенов отметил, что все мероприятия по урегулированию ситуации с наличием бензина на заправках согласовали с федеральными властями.

Ранее Национальный автомобильный союз предложил установить потолок цен на АЗС.