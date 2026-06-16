Константинов: в Крыму проведут ревизию названий улиц и общественных пространств

Власти Крыма переименуют улицы, учреждения и общественные пространства, носящие имена оставивших негативный след в истории людей. Об этом в телеграм-канале сообщил спикер парламента республики Владимир Константинов.

«Убежден, что необходимо провести ревизию, рассмотреть возможности переименования объектов, присвоения им имен выдающихся деятелей культуры, военачальников, ученых. Их у нас достаточно», — отметил он.

Константинов уточнил, что вопросом займется комитет Государственного совета региона во главе с историком Владимиром Бобковым. При этом спикер заявил, что нельзя уподобляться уничтожающим прошлое нацистам.

«Но к истории необходимо относиться внимательно, расставляя правильные акценты», — заключил спикер парламента Крыма.

Ранее Константинов заявил, что в Крыму продолжат национализировать имущество украинских олигархов.