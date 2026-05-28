В Крыму отметили увеличение числа субъектов МСП на 13,5%

Сектор малого и среднего предпринимательства в Крыму демонстрирует положительную динамику, несмотря на существующие трудности и вызовы. В прошлом году число субъектов МСП в регионе выросло на 13,5%, что значительно превышает средний общероссийский показатель, составивший около 5%. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» сообщил руководитель Центра «Мой бизнес» Республики Крым Владислав Ганжара.

По его словам, основными факторами, способствующими этому росту, являются увеличение количества микропредприятий, налоговая адаптация и расширение спектра направлений деятельности. В то время как традиционные отрасли, такие как торговля и туризм, продолжают оставаться важными, предприниматели Крыма активно осваивают новые сферы, включая креативную экономику и обрабатывающую промышленность.

Ганжара также подчеркнул, что развитие инновационных направлений создает дополнительные точки притяжения для туристов и способствует повышению привлекательности полуострова как для жителей, так и для гостей Крыма.