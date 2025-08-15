В Крыму наградили спасших директора «Тайгана» при нападении льва

Глава Республики Крым Сергей Аксенов наградил медалью «За мужество и доблесть» спасших директора сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова при нападении льва. Указ опубликовали на сайте сайте правительства региона.

«Наградить медалью „За мужество и доблесть“ Алексагину Татьяну Викторовну — рабочего по уходу за животными <…> Данилова Алексея Васильевича — самозанятого», — отметили в документе.

Алексагина и Данилова получили заслуженные награды за самоотверженность, мужество и отвагу проявленные при спасении человека.

Лев набросился на директора «Тайгана» 22 июня, когда он хотел накормить животных. После нападения Зубков смог выбрался из вольера и потерял сознание.

Пострадавшего доставили в больницу в Симферополе, его прооперировали. Следователи возбудили уголовное дело. Агрессивного льва не стали усыплять, хищника оставили в парке.