Песков: в Кремле не ведут дискуссии о запрете никабов в России

Тема запрета никабов в России не обсуждается в Кремле, дискуссий на этот счет нет. Об этом в комментарии РБК заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не участвуем в этой дискуссии», — подчеркнул представитель Кремля.

В конце мая о необходимости ввести запрет на ношение никаба в России заявил глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев. Позже эту идею поддержал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Выступая на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге он признался, что не знает, почему подобный закон до сих пор не приняли.

«Это задача Госдумы — принять закон, запрещающий то, о чем вы говорите. Там это запрещено, а здесь разрешено. Почему? Я не знаю, я не законодатель. Я с вами согласен, надо срочно все это запретить», — подчеркнул Бастрыкин, отвечая на вопрос одного из участников форума.

В начале июля локальный временный запрет на ношение никабов ввел муфтият Дагестана. Затем аналогичное решение приняло духовенство Карачаево-Черкессии.