В Кремле раскрыли, когда начнут собирать вопросы к прямой линии с Путиным

Песков: сбор вопросов к прямой линии с Путиным начнется за 2 недели

Кремль начнет собирать вопросы к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным за две недели до мероприятия. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы за две недели начнем сбор вопросов граждан с задействованием всего инструментария, в том числе искусственного интеллекта», — отметил представитель Кремля.

Песков пояснил, что это позволит довести до Путина весь срез общественного мира в максимально оперативном режиме.

При этом представитель Кремля не назвал конкретную дату предстоящей прямой линии с главой государства, но отметил, что подготовка к ней уже ведется и это сложный процесс.

В начале осени Песков сообщал, что в подготовке прямой линии участвуют Народный фронт и Сбербанк с их ИИ GigaChat. Мероприятие планируют провести как «объемный проект».