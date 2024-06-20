Подаренным Путину пхунсанам пока не дали имена. История этой породы полна загадок

Песков: Путин с признательностью принял пхунсанов, имена собакам пока не дали

Президент России Владимир Путин с признательностью принял от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына двух собак породы пхунсан. Об этом в беседе с ТАСС рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока не назвали [питомцев]. Принял подарок с признательностью», — указал представитель Кремля.

О том, что Ким Чен Ын подарил Путину пару собак национальной северокорейской породы пхунсан, ранее сообщило местное радио «Голос Кореи».

«Президент Путин выразил свою благодарность за этот подарок», — указали журналисты.

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев в комментарии РИА «Новости» отметил, что подаренные лидером Северной Кореи собаки относятся к достаточно редкой породе, история которой может насчитывать свыше шести веков.

«Пхунсаны — охотники, на родине их высоко оценивают за сильный характер и энергичность и используют для добычи крупного зверя», — пояснил собеседник агентства.

По словам Голубева, представителей этой породы редко можно встретить за пределами КНДР. Международная кинологическая федерация (FCI) эту породу не признавала.

Как проходила селекция этой породы, доподлинно неизвестно, добавил эксперт. На фоне этого есть много разных предположений и догадок о происхождении пхунсанов. Есть сведения, что их история начинается со времен династии Чосон.

«Эти животные обладают сильным характером, они нуждаются в регулярной грамотной дрессировке и серьезном воспитании с самого рождения», — заключил Голубев.