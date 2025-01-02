В Красноярске запретили продавать бензин в канистрах из-за поджогов банкоматов

МВД по Красноярскому краю запретило автозаправочным станциям в регионе продавать бензин в любую тару, кроме топливного бака машин. Об этом в Telegram-канале сообщила сеть АЗС «Ачинск-Нефть».

«В нашем городе и в целом по стране, как вы знаете, участились случаи поджогов. МВД в связи с этим обязало все городские АЗС на период до 9 января 2025 года запретить продажу нефтепродуктов в любую тару, кроме бака транспортных средств», — заявили в пресс-службе сети.

В главке МВД по региону порталу NGS24 ответили, что у ведомства нет законных полномочий запрещать частным предпринимателям продавать что-то конкретное, поэтому от комментариев отказались. При этом источник портала в правоохранительных структурах подтвердил негласный запрет на продажу бензина в канистры.

В конце декабря на Урале студент-медик пытался поджечь банкомат в торговом центре.