В Красноярске простились с писателем Александром Бушковым

Писателя Александра Бушкова, автора романа «Охота на пиранью», похоронили в Красноярске на Аллее Славы кладбища Бадалык. Об этом сообщило РИА «Новости».
Председатель регионального отделения Союза российских писателей Екатерина Малиновская отметила, что на церемонии прощания присутствовали министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов, представители общественности, писатели и близкие автора.
Автор фэнтезийных и исторических романов скончался 29 сентября. Смерть наступила из-за обострившейся на фоне коронавируса пневмонии. Бушкову было 69 лет, последний месяц писатель провел в больнице из-за болезни сердца.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте