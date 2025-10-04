В Красноярске простились с писателем Александром Бушковым

Писателя Александра Бушкова, автора романа «Охота на пиранью», похоронили в Красноярске на Аллее Славы кладбища Бадалык. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Председатель регионального отделения Союза российских писателей Екатерина Малиновская отметила, что на церемонии прощания присутствовали министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов, представители общественности, писатели и близкие автора.

Автор фэнтезийных и исторических романов скончался 29 сентября. Смерть наступила из-за обострившейся на фоне коронавируса пневмонии. Бушкову было 69 лет, последний месяц писатель провел в больнице из-за болезни сердца.