Умер автор книги «Охота на пиранью» писатель Александр Бушков

Скончался писатель Александр Бушков, автор фэнтезийных и исторических романов. Смерть наступила из-за обострившейся на фоне коронавируса пневмонии. О кончине писателя сообщила его бывшая жена.

Последний месяц писатель провел в больнице из-за болезни сердца, также он заболел коронавирусом. Причиной смерти, по словам знакомых, стала остановка сердца.

Бушкову было 69 лет. Он известен как автор романа «Охота на пиранью» и цикла романов «Сварог». Также Бушков написал цикл произведений «Шантара» в жанре детективного боевика.

В 1981 году писатель получил ряд премий за фантастическую повесть «Варяги без приглашения» и его не раз номинировали на премии «Аэлита» и «Роскон».