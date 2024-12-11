Эколог Пукалов: соль, которой посыпают дороги, опасна для окружающей среды

Директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль», эколог Роман Пукалов в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал, что соль, которой посыпают дороги и асфальты, представляет опасность для окружающей среды.

Эксперт пояснил, что большинство растений и животных плохо переносят засоленность почвы, а при большой концентрации реагентов могут и вовсе погибнуть. При этом он считает, что полностью обойтись без них в современном мире не получится.

«По составу они могут варьироваться: это соли натрия, калия, магния. Их делают чаще всего из природных минералов, из того же самого галита или бишофита», — сказал эколог.

Он призвал дорожные службы пользоваться солью умеренно, в строгом соответствии с установленными регламентами.