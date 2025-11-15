В Красногорске на улицы вывели более 200 единиц снегоуборочной техники

Коммунальные службы Красногорска бросили все силы для устранения последствия ночного снегопада. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава городского округа Дмитрий Волков.

Он уточнил, что все силы и средства перевели в режим повышенной готовности.

«С раннего утра работают более 200 единиц коммунальной и дорожной техники и свыше тысячи работников служб», — добавил Волков.

Глава округа рассказал, что коммунальщики уделяют особое внимание механизированной уборке и обработке противогололедными материалами. Они в первую очередь убирают подходы к домам, остановкам и соцобъектам, тротуары, лестницы, пешеходные дорожки, а также проезды.

Ранее спецтехнику вывели на расчистку улиц в Реутове. Глава округа Филипп Науменко отметил, что коммунальщики начали работать еще ночью. По его словам, из-за снегопада состояние дорожной сети постоянно мониторится.