В Краснодарском крае опровергли сообщения о массовом закрытии АЗС

Возможные ограничения на отдельных АЗС в Краснодарском крае носят временный характер и связаны с логистикой. Об этом заявили в региональном оперштабе.

«Информации о массовом закрытии АЗС в муниципалитетах в министерство не поступало», — подчеркнули в ведомстве.

В оперштабе добавили, что реализация бензина и дизтоплива на Кубани ведется в плановом режиме. Также есть значительные запасы топлива как не нефтебазах, так и в пути.

Ранее стало известно, что в Севастополе возник дефицит бензина АИ-95. Причиной стало наложение нескольких факторов, в частности, плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах и искусственно созданного ажиотажа.