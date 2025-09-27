Развожаев призвал жителей Севастополя не запасаться бензином

Жителям Севастополя не нужно запасаться бензином впрок на фоне возникшего дефицита. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Глава города призвал водителей не стоять в очередях, пытаясь долить бензин, если имеющегося в баке количества и так хватает на ближайшие пару дней.

«Еще раз переговорил с заправщиками: бензин в канистры про запас отпускаться не будет, чтобы снизить искусственный ажиотаж. Сейчас в канистры бензин отпускается только по талонам. Для спецтехники, организаций», — написал Развожаев.

Губернатор подчеркнул, что топливо в Севастополь поступает в регулярном режиме, а желание запастись может только ухудшить ситуацию.

Ранее стало известно, что в городе возник дефицит бензина АИ-95. Причиной послужило наложение нескольких факторов — плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, загруженности логистики и искусственного ажиотажа.