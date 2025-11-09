В Краснодаре полиция взялась за женщину, выбросившую в мусорку российский флаг

В Краснодаре полиция начала проверку после публикации видео, где женщина срывает российский флаг и выкидывает его в мусорный контейнер. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Ролик распространили в соцсетях, он привлек внимание сотрудников правоохранительных органов. На кадрах неизвестная нарушительница сорвала гирлянду из флагов на улице Ратной Славы и выбросила ее.

«По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение, а действиям гражданки дана правовая оценка», — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Челябинске юноши порвали российский паспорт на камеру и стали фигурантами уголовного дела. Произошедшее квалифицировали как надругательство над госсимволом.