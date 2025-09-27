В Краснодаре появились листовки с призывом выдавать школьниц замуж за мусульман

В Краснодаре появились религиозные листовки, призывающие местных девушек в возрасте 16 и 17 лет выходить замуж за мужчин-мусульман. Об этом сообщило агентство «Регнум» со ссылкой на местные онлайн-сообщества.

Один из краснодарских новостных каналов опубликовал информацию, что якобы неизвестные раскладывали религиозные буклеты по почтовым ящикам горожан.

На листовке были изображены мужчина в тюбетейке и молодая девушка славянской внешности с подписью «Жизнь с мусульманским мужчиной». На обратной стороне буклета были перечислены причины, почему это выгодно для девочек-подростков.

«Может не переживать за деньги — ее обеспечит муж. Может не тратить годы на учебу», — указаны некоторые из причин.

Один из администраторов сообщества, опубликовавшего эту фотографию, рассказал, что ее прислал один из подписчиков с закрытым аккаунтом, сообщивший, что буклеты распространяют в Пашковском микрорайоне города.

В краевом ГУ МВД сообщили, что проверят данную информацию.

В конце 2024 года зампредседателя совета, зампред ДУМ муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов заявлял, что российским мусульманам разрешили заключать до четырех религиозных браков.