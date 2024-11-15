Украденного в Москве кота Лучика нашли и вернули куратору

Кот Лучик, которого 13 ноября похитили подростки из зоомагазина, нашелся. Источник 360.ru сообщил, что кот прятался на улице под машиной.

Кота нашла на парковке сотрудница магазина Наталья. Она его подозвала и кот подошел. Он и раньше проявлял себя как общительное животное.

По сообщению источника, кот внешне не пострадал, только сильно похудел. Животное отвезут в ветклинику для обследования.

Кураторы отметили, что Лучик поел, попил, помылся и уснул.