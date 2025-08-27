В Коврове крупный производитель товаров из пластика займется металлообработкой

Российский производитель садовых, хозяйственных и спортивных товаров из пластика фирма «Цикл» займется металлообработкой и расширит ассортимент. Новый цех откроется в Коврове во Владимирской области.

«Цикл» с 1994 года специализируется на производстве и дистрибуции садовых, спортивных и хозяйственных товаров из пластика, таких как лопаты для уборки снега, детский спортинвентарь, опрыскиватели, поливочные шланги, системы капельного полива, пистолеты и распылители — всего более 200 наименований.

Запуск цеха по металлообработке позволит компании дополнить ассортимент секаторами и садовыми лопатами. Выход на новые рынки сбыта позволит повысить годовую выручку на 15%.

Предприятие занимается производством полного цикла, от создания пресс-форм до нанесения принта на готовые изделия. Завод площадью более 45 тысяч квадратных метров обеспечен высокотехнологичным оборудованием, собственной научно-исследовательской базой, логистическим центром на 4000 паллетомест и складом вместимостью 8000 паллетомест, построенным два года назад. Текущей мощности достаточно для производства 420 тысяч изделий в месяц и более пяти миллионов в год.