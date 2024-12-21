В Корпорации развития Курской области проведут комплексную проверку

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн решил проверить деятельность Корпорации развития Курской области, генерального директора которой арестовали накануне. Об этом он сообщил в Telegram-канале .

По словам Хинштейна, любой преступивший закон должен понимать, что для него не будет никаких поблажек. Особенно если речь идет про строительство фортификационных сооружений.

«Учитывая, что под стражей находятся уже двое руководителей АО „Корпорация развития Курской области“, а сама структура является генподрядчиком по целому ряду значимых объектов для государственных нужд, принял решение: инициировать проведение комплексной проверки корпорации, в том числе ее финансово-хозяйственной деятельности. Соответствующее обращение в понедельник направлю в прокуратуру», — отметил врио главы области.

Хинштейн добавил, что регион продолжит оказывать всю необходимую помощь следственным и правоохранительным органам при расследовании коррупционных и должностных преступлений.

Ранее стало известно, что в результате мошеннических действий ущерб бюджету Курской области превысил 800 миллионов рублей.