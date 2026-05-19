В Коми спасли от смерти истощенного медвежонка-сироту

В Усть-Куломском районе благодаря неравнодушным людям спасли медвежонка-сироту, забегавшего на дачи в поисках пропитания. Об этом сообщила пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии Республики Коми.

В ведомстве отметили, что в таком возрасте испуганный зверь без матери фактически обречен на гибель. Животное удалось безопасно поймать совместными усилиями.

Сотрудники Минприроды Коми оформили необходимые документы, чтобы на этой неделе направить медвежонка в Центр спасения медвежат-сирот в Тверскую область. Там ему помогут адаптироваться к самостоятельной жизни, а также набрать вес. Когда он восстановится, его вернут в родные леса Коми.

В ведомстве отметили, что год назад в Троицко-Печерском районе спасли истощенную медведицу Киру. В этом тоже помогли специалисты центра реабилитации.

