Задохнулись или замерзли. Медвежата редкого вида погибли при попытке контрабанды

В аэропорту Дубая задержали женщину азиатской внешности, которая пыталась провезти в чемодане двух медвежат редкого вида. Подробности сообщило издание Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

«Сотрудники таможни в международном аэропорту Дубая были шокированы, когда, просматривая рентгеновские мониторы в зале прибытия, заметили два маленьких скелета. Это привело к срабатыванию автоматического оповещения и отметке чемодана для тщательного досмотра. В сумке были два маленьких редких медвежонка, которые хранились в синем ящике», — говорится в материале.

Владелица сумки отрицала, что знала о содержимом багажа, якобы, ей заплатили, чтобы она доставила сумку в Дубай. Прибывший по вызову дежурный ветеринар констатировал смерть медвежат, которые принадлежат к вымирающему виду редких медведей.

Медвежата погибли, вероятно, не выдержав длительного воздействия низких температур в багажном отсеке самолета. Также детеныши могли умереть от гипоксии, так как авиакомпания не знала, что в багажном отсеке находятся животные, а значит, ограничивала подачу кислорода.

Согласно Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, перевозка таких животных строго контролируется и нарушителей ждет серьезное наказание. Женщине предъявили уголовные обвинения, ее сообщников пока не обнаружили.