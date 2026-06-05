В киностудии «Ленфильм» сообщили о поиске новых высокотехнологичных площадок

В киностудии «Ленфильм» сообщили о необходимости поиска новых высокотехнологичных площадок. По сообщению пресс-службы, текущий комплекс «Ленфильма» активно задействован в производстве более 75 полнометражных фильмов и сериалов ежегодно. Об этом написал «Петербургский дневник» .

Среди проектов, реализованных на «Ленфильме», значатся такие крупные работы, как «Майор Гром», «Мастер и Маргарита» (14+), «Король и шут» (18+), а также сериалы «Этерна» (16+) и «Огниво» (6+). Кроме того, студия принимает участие в съемках документальных и рекламных проектов, музыкальных клипов.

На «Ленфильме» подчеркнули, что, несмотря на высокую загруженность, студия покрывает лишь часть потребностей города в кинопроизводственных услугах. Для привлечения дополнительных проектов в Санкт-Петербург требуется расширение инфраструктуры.

«Очевидно, что параллельно с модернизацией действующих мощностей на Каменноостровском проспекте, 10, студии необходимы новые высокотехнологичные площадки», — сообщила пресс-служба. В планах студии — учесть логистику, наличие свободных участков под застройку и существующую инфраструктуру при создании дополнительной производственной базы.

Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст предложил перевезти основные павильоны и технологические мощности «Ленфильма» ближе к Финскому заливу, оставив историческое здание под музей. Он также рекомендовал руководству студии инвестировать в искусственный интеллект и технологии генерации аудио- и видеоизображения, приведя в пример успешный проект кинопарка «Москино» в Троицке.

«Ленфильм» открыт для сотрудничества с профессионалами и приглашает их ознакомиться с имеющимися производственными возможностями.