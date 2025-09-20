В Киеве готовят проект по созданию так называемых «энергетических островов», чтобы снизить риски перебоев с электричеством. Об этом сообщил телеканал «Прямой».

По данным СМИ, в городе планируют установить 19 газопоршневых установок, а также солнечные электростанции на жилых объектах. На данный момент определили восемь площадок, где начнется реализация проекта.

Соединенные Штаты зарабатывают на оружии для Украины. С таким заявлением выступил американский лидер Дональд Трамп. По словам политика, его администрация не тратит никаких денег на украинский конфликт. Все финансирование взял на себя Североатлантический альянс.