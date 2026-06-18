В КДЦ Нижнего Новгорода стартовала бесплатная программа обследований для пар, планирующих беременность

В областном консультативно-диагностическом центре (КДЦ) Нижнего Новгорода стартовала программа бесплатных обследований для пар, планирующих беременность. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» .

Как сообщил представитель здравоохранения региона Алексей Никонов, для прохождения обследования не требуется направление от лечащего врача, однако необходимо наличие постоянной или временной регистрации в Нижегородской области.

Женщины могут сдать анализ на антимюллеров гормон, который является одним из ключевых показателей репродуктивного здоровья. Кроме того, для пар предусмотрено кариотипирование — генетическое исследование, позволяющее выявить возможные хромосомные нарушения.

Процесс диагностики начинается с приема у гинеколога, к которому можно записаться через Портал пациента. После осмотра врач может назначить анализ на АМГ. Для прохождения кариотипирования предварительная запись к врачу-генетику не требуется; прием ведется с понедельника по пятницу с 08:30 до 12:30. Результаты исследований будут доступны в личном кабинете на портале «Госуслуги» через 10−14 дней.