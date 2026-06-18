В КДЦ Нижнего Новгорода стартовала бесплатная программа обследований для пар, планирующих беременность
В областном консультативно-диагностическом центре (КДЦ) Нижнего Новгорода стартовала программа бесплатных обследований для пар, планирующих беременность. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».
Как сообщил представитель здравоохранения региона Алексей Никонов, для прохождения обследования не требуется направление от лечащего врача, однако необходимо наличие постоянной или временной регистрации в Нижегородской области.
Женщины могут сдать анализ на антимюллеров гормон, который является одним из ключевых показателей репродуктивного здоровья. Кроме того, для пар предусмотрено кариотипирование — генетическое исследование, позволяющее выявить возможные хромосомные нарушения.
Процесс диагностики начинается с приема у гинеколога, к которому можно записаться через Портал пациента. После осмотра врач может назначить анализ на АМГ. Для прохождения кариотипирования предварительная запись к врачу-генетику не требуется; прием ведется с понедельника по пятницу с 08:30 до 12:30. Результаты исследований будут доступны в личном кабинете на портале «Госуслуги» через 10−14 дней.