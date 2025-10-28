В «Картофельном союзе» предупредили о повышении цен на картофель к Новому году

Исполнительный директор «Картофельного союза» России Алексей Красильников в беседе с Life.ru сообщил, что к Новому году может незначительно вырасти цена на картофель, однако рынок остается стабильным.

Красильников отметил, что оптовые цены держатся на уровне 17–20 рублей за килограмм, а отпускные цены сельхозпроизводителей постепенно растут.

Красильников подчеркнул, что средний россиянин потребляет около 54–55 кг картофеля в год, что эквивалентно примерно четыре-пять кг в месяц. Исходя из средней стоимости картофеля в 80 рублей за килограмм, ежемесячные траты на картофель составляют около 350–400 рублей. Он отметил, что вопрос о том, насколько дорого это для обычного покупателя, остается открытым и требует обсуждения.

«Картофельный союз» России рассчитывает на отказ от мер нетарифного регулирования, таких как запрет экспорта или повышение пошлин, поскольку текущие объемы производства позволяют обеспечить потребности внутреннего рынка.