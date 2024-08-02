В Карелии признали преступления финских оккупантов геноцидом народов СССР

Верховный Суд Республики Карелия признал военными преступлениями и геноцидом советского народа действия оккупационных властей и войск Финляндии в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Суд полностью удовлетворил заявление прокурора республики Дмитрия Харченкова, подготовленное им по поручению генпрокурора России Игоря Краснова.

Прокуратура представила в суд доказательства, подтверждающие факты истязаний и избиений финскими оккупантами мирных жителей и военнопленных, а также содержания людей в нечеловеческих условиях в концлагерях и длительном неоказании медицинской помощи. За неповиновение агрессоры применяли карательные меры к людям.

«В ходе судебных заседаний установлено, что за время оккупации убиты и замучены, погибли от голода и болезней более 26 тысяч мирных граждан и военнопленных», — заявил Харченков.

Ранее СК России инициировало проверку преступлений, совершенных финнами в Карелии в годы войны.

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