В Калужской области создадут совместное с Индией фармацевтическое предприятие
В Калужской области запускают крупный инвестпроект — совместно с индийскими партнерами в регионе создадут предприятие по производству жизненно важных фармацевтических субстанций. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале.
Трехстороннее соглашение о строительстве высокотехнологичного фармпроизводства подписали на Российско-индийском форуме с руководством индийской группы компаний «БДР Фармасьютикалз» и российским АО «Фармасинтез».
«Обе компании – среди лидеров фармотрасли. Для нас важно, что совместное предприятие будет построено в нашем регионе. Оно станет площадкой для выпуска конкурентоспособных препаратов и повышения лекарственной безопасности», — отметил Шапша.
Помимо инвестиций, проект принесет расширение налоговой базы и позволит дальше развивать региональный фармкластера, а также повысит доступность инновационных лекарств для людей, в том числе для лечения онкологических недугов.
Решение о строительстве фармзавода в Калужской области президент России Владимир Путин упомянул в числе важных итогов российско-индийских переговоров.
Губернатор добавил, что представители фармацевтики, биотехнологий и биомедицины Калужской области готовы делиться с индийскими коллегами опытом и компетенциями.
О преимуществах кластера в регионе Шапша рассказал во время выступления на панельной дискуссии Российско-индийского форума.
«Фармкластер нашего региона — один из крупнейших в России. За девять месяцев темп роста превысил 22%. У нас работает Центр практического обучения работников отрасли. Совместно с «Росатомом» строим крупнейший в Европе завод по производству радиофармпрепаратов», — указал он.
В дискуссии также участвовал президент компании «Фармасинтез» Викрамом Пуния. Он рассказал о совместных с регионом проектах. Так, при поддержке российского правительства создали дополнительную зону ОЭЗ, где разместят крупный комплекс по выпуску активных фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм.