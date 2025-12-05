В Калужской области создадут совместное с Индией фармацевтическое предприятие

В Калужской области запускают крупный инвестпроект — совместно с индийскими партнерами в регионе создадут предприятие по производству жизненно важных фармацевтических субстанций. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале.

«Обе компании – среди лидеров фармотрасли. Для нас важно, что совместное предприятие будет построено в нашем регионе. Оно станет площадкой для выпуска конкурентоспособных препаратов и повышения лекарственной безопасности», — отметил Шапша.

Трехстороннее соглашение о строительстве высокотехнологичного фармпроизводства подписали на Российско-индийском форуме с руководством индийской группы компаний «БДР Фармасьютикалз» и российским АО «Фармасинтез».

Помимо инвестиций, проект принесет расширение налоговой базы и позволит дальше развивать региональный фармкластера, а также повысит доступность инновационных лекарств для людей, в том числе для лечения онкологических недугов.

Решение о строительстве фармзавода в Калужской области президент России Владимир Путин упомянул в числе важных итогов российско-индийских переговоров.

Губернатор добавил, что представители фармацевтики, биотехнологий и биомедицины Калужской области готовы делиться с индийскими коллегами опытом и компетенциями.