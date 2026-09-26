В поселке Калиновка Черняховского муниципального округа в следующем месяце состоятся VIII ежегодные легкоатлетические соревнования «Яблоневый кросс — 2026». Об этом сообщил глава округа Виктор Вобликов, пишут «Государственные новости» .

Спортивный праздник пройдет в яблоневом саду. Для гостей подготовили дистанции на любой уровень подготовки. Самый короткий забег на 1 км подойдет для детей и семейных команд, а опытные спортсмены смогут испытать себя на дистанции до 8 км.

Участников разделят по возрастным группам. Предусмотрены отдельные забеги для мужчин и женщин от 18 лет и старше, а также специальные старты для детей.