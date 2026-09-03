В Калининграде 19, в Сочи 26. Синоптик рассказала, где можно искупаться в море в сентябре

Небольшое понижение температуры воды в Черном море близ Сочи не говорит об окончании бархатного сезона, заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова. Об этом сообщил ТАСС .

Макарова рассказала о температуре морской воды на основных внутренних курортных направлениях: в Калининграде 19 градусов, в Ейске — 22, в Евпатория, Алуште и Ялте — 23, в Феодосии и Анапе — 24, в Геленджике, Туапсе, Сочи — 26.

«В Сочи чуть-чуть уменьшилось. Оно и летом тоже колебалось. Это может быть связано с тем, откуда ветер дует, а также с внутренними течениями», — пояснила синоптик, добавив, что сезонное похолодание еще не началось.

Бархатный сезон, по ее словам, продлится весь сентябрь. Это период, когда температуры воды и воздуха почти одинаковые. В Сочи в ближайшее время будет от 18 градусов ночью до 29 днем.

Ранее директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН Владимир Семенов заявил, что осенью Россию ждут аномальные осадки. Возможны наводнения.