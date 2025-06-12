В Калининграде 17-летняя девушка выжила после падения с десятого этажа

В Калининграде девушка упала с десятого этажа и выжила. Об этом сообщило издание «Клопс» .

Случай зафиксировали на Московском проспекте. 17-летняя девушка сорвалась с этажа и упала во дворе многоэтажки. Со стороны казалось, что она просто облокотилась на металлический забор с глубокими вмятинами.

К счастью, девушке стала сразу же помогать случайная прохожая. Травмированная находилась в сознании и призналась, что упала с десятого этажа.

«Видимо, это вот только произошло, пару минут назад. Я попросила ее не двигаться вызвала службу спасения, и находилась рядом. Несчастную трясло от болевого шока», — обратила внимание очевидица.

Предварительно у девушки диагностировали черепно-мозговую травму, перелом пятки и позвоночника. Ее доставили в реанимацию Детской областной больницы.

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