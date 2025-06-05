Падение учителя с высоты более четырех метров признали несчастным случаем в Петербурге

В Санкт-Петербурге завершено расследование инцидента, в ходе которого преподавательница получила серьезные травмы, упав с высоты в учебном заведении. Происшествие случилось в школе Красносельского района, где женщина искала необходимый для мероприятия инвентарь. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на представителей государственной инспекции труда.

По информации ведомства, педагог самостоятельно поднялась на техническое перекрытие над сценой в актовом зале, где и произошло падение с высоты более четырех метров. В результате несчастного случая она получила переломы нижней части позвоночника и тазовой кости, которые классифицируются как тяжелые.

Эксперты установили, что одной из причин происшествия стала неудовлетворительная организация производства работ. В частности, работодатель не ограничил доступ в зону повышенной опасности, где возможно падение с высоты.

Также среди факторов, приведших к инциденту, названа неосторожность самой пострадавшей. Комиссия квалифицировала данный эпизод как несчастный случай на производстве.