В Йошкар-Оле установят тактильные макеты достопримечательностей

В столице Марий Эл до конца года появятся уникальные тактильные макеты знаковых архитектурных сооружений. По словам врио мэра Антона Трудинова, их можно будет не только увидеть, но и почувствовать руками. Об этом сообщило ИА МариМедиа .

На гранитных постаментах установят латунные макеты Благовещенского собора, Марийского театра оперы и балета имени Э. Сапаева, Троицкой церкви и Республиканского театра кукол. Рядом с каждым макетом будут информационные таблички с текстом и QR-кодом, ведущим на сайт Туристско-информационного центра города.

Для людей с ограниченными возможностями здоровья таблички будут дублированы шрифтом Брайля. Таким образом, каждый сможет познакомиться с историей города.