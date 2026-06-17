В Йошкар-Оле скончался бывший директор ДЮСШ по лыжным гонкам Геннадий Григорьев

В Йошкар-Оле ушел из жизни Григорьев Геннадий Андропович — отличник физической культуры РФ, который руководил детско-юношеской спортивной школой по лыжным гонкам Марий Эл в период с 1984 по 2000 год. Об этом написало ИА МариМедиа.
За время работы Григорьева была реализована идея строительства лыжной базы «Корта». Новый спортивный объект стал центром развития лыжных видов спорта в регионе. В Минспорте Марий Эл подчеркивают, что благодаря его усилиям и энтузиазму база продолжает играть важную роль в воспитании новых поколений спортсменов.
В министерстве выразили соболезнования родным и близким Геннадия Андроповича.
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