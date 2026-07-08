В Йошкар-Оле начнется строительство нового сборно-разборного моста

В городе Йошкар-Оле решили построить новый сборно-разборный понтонный мост через реку Малая Кокшага. Администрация объявила торги на его установку, написало ИА МариМедиа .

По планам, мост будет современным: длиной 50 метров и шириной два, с противоскользящим покрытием и металлическими перилами высотой 1,1 метра. Также предусмотрен арочный пролет для малых судов длиной 7 метров и высотой почти 2 метра над водой.

Стоимость контракта составляет чуть больше 6 миллионов рублей. Эти средства уже заложены в бюджете города. Директор группы компаний «ЦЖДП», депутат Горсобрания Александр Афанасьев сообщил, что как только подрядчик будет определен, сразу начнутся работы.