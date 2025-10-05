В Японии вырос спрос на охотников за привидениями из-за роста цен на квартиры

В Японии растет спрос на охотников за привидениями — специалистов, которые проверяют жилье на наличие паранормальных явлений. Такая услуга стала особенно востребованной на фоне подорожания недвижимости. Об этом сообщило издание South China Morning Post .

Квартиры, где когда-то произошли трагические события, продаются на 10–20% дешевле. Покупатели опасаются, что там живут привидения, поэтому риелторы все чаще приглашают экспертов, чтобы убедить клиентов в безопасности жилья и вернуть ему рыночную стоимость.

Ранее риелтор Апрелев отметил, что рост цен на аренду жилья в России остановится в октябре. По его словам, за последние три года наблюдался значительный рост ставок аренды, превышающий обычные сезонные колебания.