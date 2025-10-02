Риелтор Апрелев отметил, что рост цен на аренду жилья в России остановится в октябре

Вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев высказал мнение о динамике цен на аренду квартир в России в интервью «Ридусу» .

Апрелев обсудил актуальные тенденции на рынке недвижимости. Он отметил, что за последние три года наблюдался значительный рост ставок аренды, превышающий обычные сезонные колебания.

«Примерный диапазон роста цен наблюдался с 15 до 25% и даже 30%», — отметил вице-президент Гильдии риелторов.

По словам эксперта, в 2025 году темпы роста платы за съемное жилье станут менее заметными. Ожидается, что увеличение цен остановится в октябре, после чего начнется их корректировка.