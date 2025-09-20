В Якутии выпал первый снег

В Усть-Нере, Якутия, зафиксировали первый снег — фото с местными дворами появилось в распоряжении 360.ru.

На снимке видно, как белым слоем покрыты детская площадка и дворовые дороги, где уже заметны следы автомобилей и пешеходов.

По данным Telegram-канала Shot, снег также выпал в Якутске. В городе за день произошло около десяти ДТП, а под Якутском столкнулись три машины. На выездах образовались пробки, шиномонтажные мастерские работают с очередями. Местные жители делятся фотографиями снеговиков.

В Гидрометцентре отметили, что сейчас снегом уже покрыто около 10% территории России.

Ранее жителей Свердловской области предупредили о похолодании с 22 сентября.