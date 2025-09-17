Жителей Свердловской области предупредили о похолодании с 22 сентября

Сухая погода с дневными температурами до +20 градусов продержится до конца текущей недели, ориентировочно до 21 сентября.

С понедельника, 22 сентября, начнется постепенное похолодание, сопровождаемое регулярными осадками. К четвергу, 25 сентября, температура днем упадет до +9 градусов, а в субботу, 27 сентября, уже может выпасть снег.