В Якутии потеплело до весенних -29 градусов

В Якутске потеплело до -29 градусов, и впервые за долгое время выглянуло солнце. Жительница города записала для 360.ru видеообращение, где в шуточной форме рассказала о ситуации в городе.

«Для нас это уже весна! Но я все равно хожу в зимней одежде, в которой ходила в -40», — заявила она.

В такую погоду жители города надевают термобелье, поверх него — обычную одежду, а верхним слоем — куртку. Девушка добавила, что в Москве и Якутске сейчас, по сути, одинаковая погода.

«Радуйтесь, что мы вам -40 не прислали! Вот тогда вам было бы страшно. А -20 вы переживете, это легко», — подытожила она.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предрек москвичам похолодание и снегопады в ближайшие дни.