Синоптик Шувалов предупредил москвичей о снегопаде и резком похолодании на этой неделе

На этой неделе москвичей ждут перепады погоды: снегопад и понижение температуры до −20 градусов. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT .

Специалист отметил, что от Смоленска до Нижнего Новгорода протянулась зона осадков, которая затронет Москву и Владимир.

«Здесь может за два дня выпасть до 20–30 сантиметров осадков», — подчеркнул он.

По словам синоптика, максимальное количество осадков прогнозируется в первой половине дня 27 января — 10–15 сантиметров. После этого интенсивность снегопада пойдет на спад, но снег будет продолжаться примерно до ночи со среды (28 января) на четверг. Затем, как заметил Шувалов, начнет расти давление, а температура — понижаться.

«Если сегодня (26 января) к вечеру в Москве будет уже −10...−12 градусов, а во вторник и в среду днем во время снегопадов до −5...−9 градусов, то к пятнице (30 января) температура может вновь опуститься до −14...−19 градусов», — подытожил синоптик.