В Ижевске выявили девять случаев нарушений запрета на продажу алкоголя в День защиты детей

В ходе проверки торговых точек в столице Удмуртии 1 июня было обнаружено девять случаев несоблюдения ограничений на реализацию спиртного. Меры были введены в связи с празднованием Дня защиты детей. Информацию об этом распространил министр промышленности и торговли республики Виктор Лашкарев, написал сайт Izhlife.