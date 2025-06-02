В Ижевске выявили девять случаев нарушений запрета на продажу алкоголя в День защиты детей
В ходе проверки торговых точек в столице Удмуртии 1 июня было обнаружено девять случаев несоблюдения ограничений на реализацию спиртного. Меры были введены в связи с празднованием Дня защиты детей. Информацию об этом распространил министр промышленности и торговли республики Виктор Лашкарев, написал сайт Izhlife.
Среди мест, где алкоголь продавался в воскресенье, значатся адреса: ул. 15-я, 10; Ленина, 94а; Грибоедова, 30; Малиновая гора, 1-я ул., 1а; Клубная, 29а; Автозаводская, 21; Бумашевская, 86б; Авангардная, 6; Маркина, 4.
«По итогам проведенных мероприятий доля нарушений сократилась с 11,9% до 6% по сравнению с прошлым годом», – отмечается в сообщении.
Нарушителям грозят штрафные санкции.