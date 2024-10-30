В Италию за Макаронным монстром. Химкинскую учительницу-пастафарианку отправили в отпуск

Химкинскую учительницу-пастафарианку Марию Ламм, которую отстранили от работы после скандала с дуршлагом на голове, сразу после больничного оправили в отпуск. Об этом она рассказала 360.ru.

Женщина заметила, что после больничного ей сделали заманчивое предложение. Она отправилась в отпуск.

«Видимо, Господь услышал мои молитвы и преподнес мне этот дар в разгаре бархатного сезона. Ваши мечты часто сбываются?» — задалась она вопросом.

Химкинская учительница рассказала, куда она бы хотела отправиться в отпуск. Ее выбор пал на Италию.

«Очень хотелось бы в Италию, где же еще славить Макаронного монстра. Но вряд ли получится. Впрочем, если со своей лапшой, то можно и на Черное море!» — иронично добавила она.

Скандал с Ламм произошел из-за дуршлага, в котором она пришла на урок русского языка в одной из химкинских школ. Она объясняла, что верит в летающего Макаронного монстра. Родители учеников пожаловались на пастафарианку, при этом к ее урокам никто не имеет претензий.

Как сообщали 360.ru в подмосковном Министерстве образования, Ламм временно отстраняли от работы.