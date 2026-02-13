В ИТ-системах «Почты России» произошел сбой

«Почта России» ликвидировала с бой в работе сервисов

Клиенты «Почты России» пожаловались на сбои в ИТ-системах компании. Из-за этого у части клиентов возникли проблемы с сайтом, приложением и обслуживанием в отделениях. Это следует из данных сервиса Detector404 .

В комментариях появились жалобы на недоступность сайта и мобильного приложения.

Также клиенты писали, что в московских отделениях перестали работать программы для сотрудников, из-за чего обслуживание временно останавливали.

«Мы знаем о сбое, разбираемся, предпринимаем усилия для скорейшего восстановления», — пояснили представители пресс-службы компании в комментарии «Интерфаксу».

После в компании объявили, что работу систем восстановили.

Ранее сообщили, что к задержкам в доставке писем и посылок, закрытию отделений «Почты России» может привести недостаток персонала. По прогнозам, до конца года организация потеряет более 60 тысяч сотрудников.