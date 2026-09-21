В Иркутске госпитализировали 13 юных хоккеистов «Авангарда»

Число госпитализированных с кишечной инфекцией юных хоккеистов из новосибирского «Авангарда» в Иркутске составляет 13 человек. Об этом в телеграм-канале сообщило Управление Роспотребнадзора по Иркутской области.

Спортсмены приехали в Иркутск из Новосибирска для участия в соревнованиях. Лабораторные исследования выявили норовирус у заболевших и контактировавших с ними лиц. Врачи оценивают состояние всех госпитализированных как удовлетворительное.

Специалисты ведомства выясняют обстоятельства случившегося. Для лабораторных исследований они отобрали пробы воды, продуктов питания и биоматериалы заболевших и контактных лиц. Параллельно проверку проводят следственные органы и прокуратура Иркутской области.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетние спортсмены обратились за медицинской помощью после появления признаков кишечной инфекции. Точные причины заболевания и обстоятельства его распространения устанавливают специалисты.